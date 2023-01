ASCOLTA L'ARTICOLO

Ennesima vittoria per la Scuola al Torneo di palla rilanciata, rivolto agli alunni delle classi quinte delle scuole primarie di Castelvetrano. Nella finale, che si è svolta venerdì 20 gennaio presso la Palestra della Scuola Secondaria di primo grado V. Pappalardo, gli alunni della classe VD, guidati dalla prof. Maria Concetta Peruzza, hanno ottenuto il primo posto, confermando il successo già ottenuto nelle precedenti edizioni e testimoniando l’attenzione che la Scuola pone alle attività sportive. L’insegnamento dell’educazione fisica favorisce un’equilibrata maturazione psicologica, intellettuale e morale degli alunni e ne migliora l’inserimento sociale attraverso le attività peculiari della disciplina, fra cui riveste particolare importanza la pratica sportiva. Il percorso motorio-sportivo ha permesso agli alunni di relazionarsi positivamente con il gruppo usando correttamente il linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, di applicare le regole del ”fair play” e di acquisire competenze che contribuiscono allo sviluppo della socializzazione mediante forme di aggregazione diverse rispetto a quelle delle attività curriculari. Grande soddisfazione per il risultato ottenuto è stato espresso dalla Dirigente scolastica, prof. Maria Luisa Simanella, che ha rivolto un plauso agli organizzatori, ai docenti ed agli alunni, i quali hanno mostrato grande entusiasmo e spirito di collaborazione. “Le partite sono state avvincenti – hanno affermato gli alunni -. È stato un bel modo di ritrovarsi, confrontarsi, emozionarsi e divertirsi insieme, hanno vinto lo spirito di squadra e il Fair play”.

