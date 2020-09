La scuola calcio dell’ASD “Castelvetrano Selinunte” cerca campo. Il 24 agosto scorso, tramite Pec, la segreteria della scuola calcio ha inoltrato al Comune la richiesta per l’utilizzo del campo sportivo “Paolo Marino”, sia per le partite di campionato che per le sedute di allenamento. «Ad oggi non abbiamo avuto risposta», dice Nicola Pizzitola. La questione legata alle strutture sportive di Castelvetrano è complessa. C’è il “Paolo Marino” che è tornato in gestione diretta da parte del Comune. Ma c’è anche il campo alternativo “Franco Lombardo”, per il quale il Comune ha pubblicato un bando scaduto proprio lunedì. «A quel bando l’ASD “Castelvetrano Selinunte” non ha partecipato», ha spiegato l’assessore comunale Filippo Foscari. «Nel bando è richiesta la somma di 12.500 euro all’anno, più allacci di acqua e luce ed è una somma che non possiamo permetterci», replica Nicola Pizzitola. Ora, a inizio campionato, c’è il nodo degli allenamenti. «Dove li facciamo?», s’interroga Pizzitola. La scuola calcio vanta quasi 300 iscritti che disputano tutti i campionati Figc regionali e provinciali: «È un punto di riferimento nella Valle del Belice per tanti ragazzi – dice Pizzitola – e penso che abbiamo gli stessi diritti di altre società castelvetranesi di utilizzare un impianto comunale». Ieri, intanto, i ragazzi si sono allenati nello spiazzale a fianco il “Paolo Marino”.