C’è il verde del prato, l’azzurro del cielo, il blu del mare, la luna e un albero stilizzato. E poi tre frasi scritte dagli studenti tra il valore della vita e quello del sognare. È un bel colpo d’occhio la scalinata dipinta tra via Scinà e piazzale Risorgimento a Castelvetrano, proprio davanti la scuola. A colorarla sono stati i volontari dell’associazione “Noi odv” su iniziativa di Emanuela Indiano. «L’idea è nata quando, nelle mattine che accompagnavano mia figlia all’asilo, salivo queste scale di color grigio e spesso piene di immondizia. Così ho pensato che sarebbe stato bello dare un tocco di colore». Dall’idea, dopo i passaggi in Comune per le autorizzazioni necessarie, i volontari si sono messi all’opera: in sei hanno dipinto tutti gli scalini impiegando 3 giorni. Emanuela Indiano non è nuova ad iniziative di sensibilizzazione sui temi ambientali. Qualche anno fa con i pallet realizzò dei portavasi che furono installati in diversi punti della città che diventavano ogni giorno discariche abusive. Uno schiaffo col sorriso agli sporcaccioni.

AUTORE. Max Firreri