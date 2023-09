Dopo 10 anni di battaglie dell’associazione Mareamico, finalmente, la vicenda riguardante la Scala dei Turchi ha trovato una degna conclusione. Ieri, presso lo studio di un Notaio, il bene ha cambiato proprietà: il legittimo proprietario, il dott. Ferdinando Sciabbarrà, ha donato la Scala dei Turchi al Comune di Realmonte.

Presto lo stesso Comune ricorderà questo atto di generosità del mecenate agrigentino con una targa e poi si attiverà per costituire una fondazione, per la gestione di questo importante bene, probabilmente in collaborazione con l’Ente Parco Valle dei Templi, con il Consorzio Universitario di Agrigento ed il Libero Consorzio Provinciale di Agrigento.

AUTORE. Redazione