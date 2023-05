ASCOLTA L'ARTICOLO

Oggi, in un mondo sempre più tecnologico e sempre più a contatto con la realtà virtuale, gli alunni, sin dalla più tenera età, sono sempre in contatto con altri coetanei di lingue e culture diverse dalla propria, per ampliare non solo conoscenze didattiche e disciplinari, ma anche e soprattutto il proprio bagaglio culturale. Per questo motivo negli ultimi anni la Scuola ha promosso ed incentivato esperienze scolastiche all’estero che costituiscono una fonte di enorme accrescimento culturale.

Gli alunni che vivono un’esperienza all’estero sviluppano precipue conoscenze, abilità e competenze, acquisiscono una maggiore consapevolezza emotiva e capacità di affrontare al meglio situazioni complesse, accrescono la considerazione e la stima di sé. Uscire dalla propria zona di comfort, significa anche conoscere abitudini nuove, modi di fare diversi e approcci differenti.

L’Istituzione scolastica, sempre sensibile al miglioramento continuo dell’offerta formativa, ha aderito alla Rete Multikultura, formata da Scuole di ogni ordine e grado della provincia, ed ha promosso una vacanza studio a Malta, coinvolgendo gli alunni delle classi quarte e quinte. E’stata un’esperienza unica quella vissuta a Malta dal 12 al 17 aprile 2023 da un gruppo di alunni di quarta e quinta primaria, che si sono riuniti presso l’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi, propositivi e ansiosi di volare a Malta per il viaggio di istruzione- stage linguistico.

Accompagnati e guidati amorevolmente dalle docenti Annalisa Di Rosa e Paola Pantaleo, hanno seguito con entusiasmo ed impegno le lezioni presso la prestigiosa Link School ed hanno conseguito le certificazioni A1, A2 e B1.

Congiuntamente alla frequenza del corso, gli alunni hanno potuto apprezzare, attraverso le visite guidate, il patrimonio culturale dell’isola di Malta, in particolare, La Valletta, il moderno Palazzo del Parlamento, la Cattedrale barocca di San Giovanni, sede dell’Ordine dei Cavalieri di Malta, St Julian’s Bay e i Lasergames, Medina, Cospicua e Vittoriosa, ed anche usi, costumi, cultura e tradizioni.

Matilde Pisciotta della 5D scrive: “Sono state giornate intense e indimenticabili, abbiamo alternato lo studio della lingua inglese alla visita dei fantastici Paesini colorati e ricchi di storia”.

Ilenia Cangemi della classe 5A scrive: “Un’esperienza fantastica ed emozionante, che vorrei ripetere perchè è stata un’opportunità per migliorare il mio inglese, conoscere culture e tradizioni di Malta e fare amicizia con studenti e persone di Paesi diversi, ma è stato anche un modo per crescere”.

Asia Mariotti della 5A dice: “Questa vacanza studio è stata indimenticabile, non la scorderò mai, è stata la prima volta senza i miei genitori, ogni giorno è stato vissuto come un’avventura”. Karol Dimarco della 5A commenta: “Per me questa esperienza è stata interessante perchè ho ampliato il mio lessico in lingua inglese e ho visitato nuovi posti fuori dall’Italia. Mi è servita per essere più autonoma, per la prima volta ho viaggiato senza la mia famiglia”.

Giuseppe Di Stefano della 5A scrive: “E’ stato bellissimo, è stata la mia prima volta senza i miei genitori, mi è piaciuto andare alla Link-School, dove ho perfezionato il mio inglese, ho conosciuto nuovi amici e tutti hanno reso il mio viaggio memorabile. E’ stato bello viaggiare con i miei compagni e le mie bravissime maestre”.

Anita Scozzari della 4A commenta: “Il mondo è come un libro, se non lo si esplora è come se si leggesse solo una pagina. Non c’è qualcosa che mi è piaciuto di più o di meno, tutto è stato una scoperta continua, che mi ha fatto riflettere su quanto il saper parlare l’inglese permetta di scoprire e conoscere il mondo”.

Arianna Cavazza della 4A scrive: “E’ stata la prima volta che ho preso l’aereo da sola e onestamente avevo un po’ di paura, ma ne è valsa la pena perchè ho fatto nuove amicizie, ho rafforzato quelle vecchie e creato nuovi ricordi speciali con i miei amici. E’ stata l’esperienza più bella della mia vita e sono fiera di aver partecipato a questa vacanza studio”.

Il viaggio ha lasciato a tutti ricordi indelebili, esperienze uniche, belle amicizie e un importante bagaglio linguistico e culturale; si è chiusa così una delle tante esperienze di alta formazione che la Scuola offre a docenti ed alunni.

