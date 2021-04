Il 22 aprile gli alunni delle classi seconde del 2° Circolo Didattico, Plesso Ruggero Settimo e Plesso Dante Alighieri, hanno celebrato la “Giornata Mondiale della Terra” organizzando, all’interno dell’Istituzione scolastica, nel rispetto delle norme anti-covid, una campagna solidale a favore dell’ AIFO, attraverso la realizzazione di manufatti, utilizzando diverse tecniche di riciclo creativo.

Presenti, oltre alla Dirigente Maria Luisa Simanella, la Presidente Giuseppina Martino e la Dott. Enzalba Elia in rappresentanza dell’AIFO, Associazione Italiana Amici di Raoul Follerau, sezione di Castelvetrano.

Durante l’anno scolastico gli alunni hanno intrapreso un percorso interdisciplinare di educazione alla cittadinanza ambientale che li ha guidati a ripensare ai propri modelli di consumo per combattere gli sprechi e l’inquinamento, a riutilizzare in maniera creativa i materiali di scarto e, con la consapevolezza delle conseguenze sull’ambiente, a farsi promotori di comportamenti virtuosi sia a scuola che nella società.

Coerentemente con il messaggio di amore e giustizia di Raoul Follereau, gli insegnanti hanno, altresì, condotto gli alunni a riflettere su nobili tematiche quali la sostenibilità sociale, l’importanza del volontariato e del “vivere gli uni per gli altri”, immaginando un futuro diverso, basato sui principi di solidarietà ed eco-sostenibilità.

Un bellissimo percorso che ha coinvolto in un gioco di squadra alunni, docenti e famiglie e che è culminato in un’esplosione di gioia, vitalità e colori, in onore della propria Amica Terra e dei più deboli.

Grazie ad un ambiente scolastico inclusivo che contraddistingue tutte le attività promosse dalla Scuola, gli alunni hanno avuto la possibilità di scoprire e valorizzare i loro diversi talenti esprimendosi attraverso il canto, il ballo, la recitazione, l’arte in tutte le sue forme e, motivati dallo spirito di solidarietà e dalla voglia di vivere in un mondo più pulito ed ecosostenibile, hanno dato una nuova vita ai materiali riciclati, realizzando oggetti, costumi, cartelloni e un piccolo teatrino, anch’esso costruito con materiale da riciclo, per permettere a loro stessi di esprimere emozioni e sentimenti, mettendoli in scena.

“Attraverso queste attività, – sottolinea la Dirigente Maria Luisa Simanella- la scuola punta ad un intervento attivo degli alunni e ad un coinvolgimento delle famiglie per veicolare importanti contenuti di valore formativo, culturale e sociale. Uno degli scopi fondamentali della Scuola è infatti l’acquisizione dell’autoconsapevolezza, elemento base per diventare cittadini partecipi e critici. Per riuscire a trasmettere efficacemente questi messaggi agli alunni, bisogna rimanere legati al loro vissuto coinvolgendoli in attività alla loro portata e rendendoli soggetti attivi. Essi, sensibilizzati attraverso le diverse tipologie di attività creative proposte dagli insegnanti, hanno avuto modo di comprendere che, per far sì che la speranza di un futuro migliore sia realizzabile, è necessario tenere sempre in conto la sostenibilità delle nostre azioni, poichè la vita di ognuno è profondamente connessa a quella degli altri.

Addetto stampa

Angela Scirè

Contributo fotografico

Ninni Giardina