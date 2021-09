ASCOLTA L'ARTICOLO

In occasione del Convegno “I cinquantanni del PleinAir: testimonianze del passato e visioni del futuro”, oltre agli interventi di Bruno Andrea Ciattini, da un anno direttore responsabile della rivista, Vittorio Messina, Presidente Assoturismo Confesercenti, Ludovica Sanpaolesi, direttrice di Associazione Produttori Caravan e Camper, Alberto Granzotto, presidente di FAITA-FederCamping, Roberto Vitali, fondatore di Village for all, in rappresentanza della Rotta dei Fenici ho parlato degli oltre 15 anni di collaborazione con il mensile PleinAir di forme di turismo sostenibile, innovativo, creativo ed esperienziale, raccontando i numerosi viaggi promozionali organizzati per conto di Plein Air in numerose regioni italiane sin dal 2009, del ruolo degli Itinerari Culturali nella promozione di uno sviluppo sostenibile dei territori, e delle strategie en plein air che la Rotta dei Fenici sta sviluppando in numerose regioni italiane e paesi stranieri.

Oltre a mostrare video delle esperienze realizzare negli ultimi anni, si è parlato delle prospettive che già nel 2022 vedranno insieme Rotta dei Fenici e PleinAir per promuovere destinazioni e nuovi turismi post covid19.