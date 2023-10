La Rotta dei Fenici associazione internazionale con sede a Castelvetrano sarà partner del progetto “ SMARTIES for SMEs un p rogetto della durata di tre anni, che riunisce 8 partner di 6 paesi europei (Italia, Grecia, Croazia, Slovenia, Portogallo e Cipro) oltre alla Rotta dei Fenici: Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Toscana Nord Ovest (capofila), Italia; Camera di Commercio di Xanthi, Grecia; Libertas International University, Croazia; Camera Regionale dell’Artigianato e Piccole Imprese di Maribor, Slovenia; ACIF – Associazione Commerciale e Industriale di Funchal – Camera di Commercio di Madeira (Portogallo); Pafos Regional Board of Tourism, Cipro; ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, Italia

“SMARTIES for SMEs: è finalizzato a rafforzare la competitività delle PMI del settore del turismo, sviluppando le loro capacità di portare avanti la doppia transizione verde e digitale e promuovere innovazione, resilienza, sostenibilità e qualità lungo la catena del valore del turismo nella regione mediterranea della UE, e si concentra su 2 aree tematiche

“La Rotta dei Fenici” si occuperà di turismo rigenerativo, ovvero offerta turistica che rispetta l’autenticità del territorio locale e contribuisce al benessere delle comunità locali, applicando e sviluppando ulteriormente la Smart Way, un modello sviluppato dall’Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa e già applicato in diverse aree del Mediterraneo;

Il progetto, mette a disposizione 375.000 euro destinati a progetti innovativi che permettano alle aziende del settore turistico di essere più sostenibili sia dal punto di vista ambientale che sociale ed economico. I progetti finanziati avranno una dimensione massima di 25.000 euro ciascuno, e hanno la possibilità di avvalersi del mentoring offerto dai partner locali, oltre che a poter essere ulteriormente selezionati come buone pratiche da diffondere a livello internazionale. I fondi sono destinati a 75 progetti innovativi, in cinque territori dell’area Mediterranea: l’area italiana della “Toscana Nord-Ovest” e altre quattro aree individuate nei paesi partner Grecia, Cipro, Portogallo e Slovenia.

Oltre alle 4 Camere di Commercio e all’Ente del turismo regionale di Pafos, il progetto vede la partecipazione dell’Università Libertas di Zagabria per la parte scientifica e metodologica, l’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo per la parte di comunicazione e promozione su scala internazionale e la Rotta dei Fenici – Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa che mette a disposizione il proprio know-how strategico innovativo per la parte tecnica e di Capacity Building (11 incontri in presenza e 5 webinar online), rivolto non solo alle aree beneficiarie del progetto, ma anche altre aree pilota che fanno parte della Rotta dei Fenici (Andalusia (Spagna); Istria (Croazia); Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia (Italia); Albania, Libano, Palestina, Tunisia).