Il chiarimento del sindaco Enzo Alfano è servito per calmare gli animi, perché anche gli studenti del locale Liceo di Scienze umane erano già arrabbiati. Il 7 e l’8 marzo avrebbero dovuto portare in scena al teatro Selinus la commedia “Nel mezzo del cammin…” ma, nonostante abbiano mandato un’email al Comune per prenotare il teatro, mai nessuno gli ha risposto. Poi quando hanno visto pubblicizzata la presentazione del libro “Matteo Messina Denaro, latitante di Stato” per il 1° marzo al Selinus si sono arrabbiati tanto. E si sono chiesti: perché una commedia non può essere portata in scena e per la presentazione di un libro il teatro si può aprire?

A dargli una risposta è stato lo stesso sindaco Enzo Alfano tramite una diretta sulla sua pagina Facebook. Il primo cittadino ha chiarito che, attualmente, in teatro si può utilizzare solo la platea, quindi per la presentazione del libro si utilizzerà solo quella sino a esaurimento dei posti disponibili. All’interno del teatro sono in corso lavori di adeguamento e alcune zone non sono praticabili. Intanto gli studenti del Liceo delle Scienze Umane hanno seguito l’esempio dei colleghi dello Scientifico: la commedia andrà in scena al cineteatro Rivoli di Mazara del Vallo e quasi mille studenti si sposteranno in pullman da Castelvetrano a Mazara per assistere alla messa in scena della commedia con la regia di Piero Indelicato.

AUTORE. Redazione