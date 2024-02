Ci tenevano molto a riportare la Rivista a Castelvetrano, ma per motivi logistici legati al Teatro Selinus avevano rinunciato, accontentandosi di andare in scena al “Rivoli” di Mazara del Vallo. Gli studenti del “Pantaleo” di Castelvetrano, però, non si sono persi d’animo e così, grazie alla disponibilità e alla collaborazione di Salvatore Vaccarino del Cinema Marconi, il 23 febbraio alle ore 17:30 verrà proiettato in sala il video completo di “Nightmare Before Christmas”, girato durante le repliche mazaresi.

“Per noi è un piccolo segnale, perché ci permette di riportare a casa, seppur virtualmente, una delle tradizioni più sentite da noi giovani castelvetranesi – commentano i ragazzi del Comitato festivo del Liceo “Pantaleo” – e questo lo dobbiamo sia al signor Vaccarino, che ringraziamo per la disponibilità, sia a Joe, il nostro regista”.

“Con il progetto Nightmare Before Christmas abbiamo acquisito la consapevolezza di quanto sia determinante fare comunità per raggiungere degli obiettivi, aiutarsi a vicenda, proteggersi e sostenersi, contribuire con quello che ognuno di noi può mettere a disposizione“, commenta Joseph Gandolfo, regista della Rivista. “Riportare questa tradizione a casa è sicuramente un orgoglio per tutti noi – prosegue – ed è anche l’emblema del nostro viaggio. L’idea di proiettare lo spettacolo in sala nasce dalla mia voglia personale di restituire ai ragazzi quello che si sono guadagnati in questo percorso di crescita, che grazie a loro ha riguardato anche me”.

Appuntamento, quindi, al 23 febbraio, ore 17:30, presso il Cinema Marconi di Castelvetrano, con l’auspicio che una tradizione così importante come la Rivista possa presto far ritorno a casa.

Ingresso 5 euro. Per info e prenotazioni: 3926111632.

AUTORE. Giacomo Moceri