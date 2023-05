ASCOLTA L'ARTICOLO

“Il Club di Prodotto: Terre della Valle del Belìce”, in attesa dell’imminente attivazione sulla piattaforma www.visitbelice.it della sezione e-commerce di prodotti tipici della Valle del Belice, attivazione che sarà resa possibile anche grazie all’accordo di cooperazione strategica e commerciale concluso con la società castelvetranese “COMMERCIALE PIAZZA SRL” (www.saporidelbelice.com), ha avviato le attività per la creazione del Circuito della “RISTORAZIONE BELICINA DI QUALITA’”, con l’obiettivo di portare sul web a disposizione di un pubblico più ampio sia l’importante offerta di prodotti tipici e di materie prime di qualità del territorio, che le ricette della tradizione culinaria locale, spesso ancora vive solo sotto forma di sapere immateriale e coincidente con la maestria dei nostri ristoratori.

Il circuito, una volta attivato, permetterà a chiunque di poter prenotare ONLINE una degustazione guidata dei prodotti tipici, delle materie prime di qualità e degli eccellenti vini, presenti in ciascuno dei nr. 12 Comuni della Valle del Belice (Caltabellotta, Contessa Entellina, Gibellina, Menfi, Montevago, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belìce e Santa Ninfa) e dei nr. 5 Comuni viciniori (Campobello di Mazara – Tre Fontane e Torretta-Granitola, Castelvetrano – Centro e borgate), Calatafimi Segesta, Sciacca e Vita) e sarà funzionalmente collegato all’e-commerce in corso di attivazione sulla piattaforma www.visitbelice.it.

Ciò consentirà ai turisti ed agli escursionisti, una volta rientrati nei comuni di residenza, la possibilità di poter acquistare ONLINE tutto quello si è avuto l’occasione di assaggiare durante la degustazione (Olio EVO, Vino, Pasta tipica, conserve, ecc.). Tra tutti i ristoranti che costituiranno il primo nucleo del circuito (inizialmente verranno coinvolti circa nr. 22 ristoranti appartenenti ad almeno nr. 10 Comuni della Valle del Belice), si procederà a condividere il disciplinare di accesso ed a concordare (con coloro che ne richiederanno l’attivazione) anche la possibilità di prenotare (a pagamento) attività di dimostrazione delle modalità di preparazione delle principali ricette tipiche della tradizione Belicina, da svolgere nel pomeriggio presso i ristoranti del circuito aderenti, direttamente mediante gli chef dei singoli ristoranti. Pertanto, il progetto in corso di attivazione si propone l’obiettivo di ampliare le linee di fatturazione attuali dei ristoranti aderenti, AGGIUNGENDO al normale servizio (che NON subirà modifica alcuna) la possibilità di erogare anche il servizio degustazione tipica e/o laboratori individuali di cucina tipica locale, che saranno distribuiti sia dai canali offline dei ristoranti che attraverso il Canale online della piattaforma www.visitbelice.it.

Verifica se il tuo ristorante è già stato inserito nella lista dei primi 20 esercizi ai quali sarà offerta, GRATUITAMENTE (le attività poste in essere sono già finanziate dal GAL Valle del Belice), la possibilità di aderire al Circuito della “RISTORAZIONE BELICINA DI QUALITA’”. Per maggiori informazioni: clubdiprodottoterredelbelice@gmail.com per Whatsapp: +39 328 168 9637.

AUTORE. Redazione