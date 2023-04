ASCOLTA L'ARTICOLO

“Quarto Savona Quindici” è il nome in codice usato per la Fiat Croma blindata saltata in aria il 23 maggio 1992, allo svincolo per Capaci, insieme alla macchina di Giovanni Falcone e Francesca Morvillo. Al volante del veicolo c’era il giovanissimo agente Vito Schifani, e con lui l’agente Rocco Dicillo e il caposcorta di Falcone Antonio Montinaro. Poi il tritolo, l’esplosione, il salto nel vuoto, le lamiere. Ciò che è rimasto di quella macchina è stato trasformato in un “monumento per la vita”, rimanendo esposta in giro per l’Italia, grazie all’impegno di Tina Montinaro, moglie del caposcorta Montinaro. La “Quarto Savona Quindici”, per la prima volta, arriva anche a Castelvetrano il 25 aprile prossimo. La cerimonia avverrà alle ore 11 al Sistema delle piazze. La teca che contiene le lamiere della Fiat Croma rimarrà esposta anche mercoledì 26 e giovedì 27 (sino alle ore 14).

AUTORE. Redazione