Per nove anni la pubblica illuminazione di Castelvetrano sarà affidata a Enel X. Il Comune ha aderito alla convenzione Consip “Servizio Luce 4”, di cui Enel X Global Retail, la business line globale del Gruppo Enel, si è aggiudicata la gara. In tutto sono 6.915 corpi luminosi e 94 quadri elettrici che la nuova società dovrà gestire, assicurandone anche la manutenzione. Entro quest’anno Enel X, attraverso la controllata Enel Sole, garantirà l’efficientamento energetico di tutti gli attuali corpi illuminanti, cambiando le lampade con quelli a led. Tale attività di efficientamento garantirà al Comune un risparmio energetico quantificabile in oltre 770 mila kWh/anno.