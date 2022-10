La protesta degli agricoltori, tranne che accendere i riflettori sulla questione, ha sortito poco effetto. La contrattazione al ribasso da parte dei commercianti di olive e i produttori rimane in alto mare, perché la via “diplomatica” che i sindaci volevano intraprendere, incontrando i commercianti (soprattutto napoletani, i grossi acquirenti di olive da mensa), è fallita. Quindi, da un lato c’è il prezzo imposto da chi compra e dall’altro gli agricoltori preoccupati anche per una grave crisi che potrebbe far collassare il comparto. Sabato scorso, dopo la manifestazione presso l’area attrezzata dalla diga Trinità, agricoltori e sindaci si sono dati appuntamento presso lo spiazzale antistante il centro commerciale “Belicittà”, sempre su iniziativa di Enza Viola, Nicola D’Aguanno e Francesco Marino. E se la questione per quest’anno sembra rimanere per com’è, gli agricoltori hanno ravvisato la necessità di mettersi insieme, sotto qualsiasi forma associativa, per così acquisire un maggiore potere contrattuale. L’obiettivo è quello di non “svendere” il prodotto, sia come oliva da mensa che come olio.