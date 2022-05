ASCOLTA L'ARTICOLO

Il Polo tecnologico di contrada Airone di Castelvetrano sarà utilizzato come zona di stoccaggio temporaneo della posidonia che sarà rimossa dal porto di Marinella di Selinunte. L’intervento prenderà via la prossima settimana dopo che, martedì scorso, si è tenuta la conferenza di servizi decisiva sulla questione, su convocazione del Presidente della SRR “Trapani Sud” Nicola Catania e alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano. Qualche mese addietro è stato lo stesso primo cittadino Alfano a firmare un’ordinanza per avviare lo stoccaggio temporaneo della posidonia presso il Polo tecnologico che si trova sul territorio di Castelvetrano. A questa ordinanza si era opposto il curatore fallimentare della “Belice Ambiente Spa”, ma il Tar Sicilia gli ha dato torto, accogliendo la difesa dell’avvocato Francesco Vasile.

I lavori di riqualificazione del porto di Marinella di Selinunte sono fermi da alcune settimane. Presso il Dipartimento infrastrutture della Regione Siciliana si è lavorato alla variante dei lavori per consentire la rimozione della rimanente parte della posidonia ancora accatastata all’interno del porto ma anche il dragaggio del fondale.

AUTORE. Redazione