ASCOLTA L'ARTICOLO

La minaccia più pericolosa per tartarughe, uccelli, pesci, balene e delfini è la plastica. Ogni minuto l’equivalente di un camion pieno di plastica finisce negli oceani con tutti i rischi che ne conseguono. Utilizzare meno plastica, meno imballaggi è l’obiettivo che l’associazione “Plastic Free Odv Onlus” si è prefissato, svolgendo un’attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini responsabili. A Castelvetrano il sodalizio è rappresentato da Emanuela Indiano e Manuela Cappadonna che per i prossimi 27 e 28 maggio hanno organizzato il “Belicittá Plastic Free week-end”: all’interno del centro commerciale di contrada Strasatto a Castelvetrano l’associazione allestirà uno stand e un angolo laboratorio per i bambini. «Se vogliamo evitare il collasso dell’ecosistema terrestre dobbiamo raggiungere un corretto sfruttamento delle risorse e un abbassamento delle emissioni inquinanti», spiega Manuela Cappadonna.

AUTORE. Redazione