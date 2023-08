ASCOLTA L'ARTICOLO

Nell’abbraccio del crepuscolo e della brezza marina un evento straordinario si prepara a svelare tutto il suo splendore sulla costa incantata di Selinunte. Sabato 26 agosto va in scena “Mediterraneo”, un’esperienza che fonde la magia dell’ambiente naturale con l’energia pulsante di un party esclusivo. L’appuntamento è presso il lido “La Pineta”, a Marinella di Selinunte, sul tratto di spiaggia più suggestivo e romantico della Riserva Naturale della Foce del fiume Belice. Immerso nel cuore della Riserva, “Mediterraneo” prende vita in uno scenario da sogno. La suggestiva battigia diventa il palcoscenico di un evento che celebra la bellezza senza tempo del Mediterraneo. Con la pineta e il mare a fare da cornice, ogni momento sarà intriso dell’atmosfera unica di questo luogo magico.

Le luci del crepuscolo sveleranno una tavola imbandita, allestita direttamente sulla sabbia, un banchetto di sapori prelibati che omaggiano la cucina mediterranea e i suoi ingredienti freschi. Gusto, convivialità e il suono delicato delle onde del mare si fonderanno in un’esperienza dal sapore indimenticabile. L’appuntamento per la cena è alle ore 22:00. A seguire, con l’ascesa della Luna e delle stelle, il party prenderà vita. Le note della musica risuoneranno nell’aria. “Mediterraneo” sarà molto più di un evento. Un’esplosione di energia, divertimento e connessione coinvolgerà i partecipanti a quello che è ormai da tempo uno degli eventi più “cool” ed esclusivi dell’estate selinuntina. Per info e prenotazioni è possibile visitare il sito www.mediterraneoselinunte.it oppure chiamare al 3319351541.

AUTORE. Giacomo Moceri