Il ristorante LA PINETA di Selinunte ha aperto le attività di reclutamento personale per la stagione estiva 2022. Il noto locale che propone piatti a base di pesce e crostacei in una meravigliosa location all’interno della Riserva Orientata del Fiume Belice, cerca nello specifico personale di sala con esperienza. Oltre alla ristorazione l’attività offre anche servizio bar e lido attrezzato.

Il locale, gestito dalla famiglia Rizzuto, negli anni ha maturato una visibilità internazionale, diventando meta per illustri personaggi come Shane Smith, Mika, Diane von Fürstenberg, Barry Diller ed altri ancora. Insomma, un posto davvero interessate sia per momenti di svago ma anche per intraprendere una carriera lavorativa.

Gli interessati posso inviare Curriculum Vitae con foto all’email annaleabianco@libero.it oppure contattare il recapito: 3319351541

AUTORE. Redazione