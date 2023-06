Un pianoforte c’è oramai in quasi tutti gli aeroporti del mondo. E non è difficile ascoltare qualche musicista-viaggiatore che si siede e interpreta qualche brano. Ma assistere a un concerto mentre si transita nelle aerostazioni perché si parte o si arriva è una cosa insolita. Succederà domani – mercoledì 21 giugno – anche presso l’aeroporto di Trapani-Birgi che ha aderito all’invito del presidente dell’associazione italiana per la promozione della festa della musica, Marco Staccioli. In tutta Italia sono 14 gli scali dove, dalle 10 alle 13, ci sarà musica con gruppi ed ensemble. A Trapani andranno in scena concerti proposti dall’Ente Luglio Musicale Trapanese e dal Conservatorio di musica Antonio Scontrino di Trapani.