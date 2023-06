Silvio Berlusconi è morto stamattina all’ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset aveva 86 anni. Berlusconi era tornato al San Raffaele lo scorso venerdì, dopo un lungo ricovero — di 45 giorni — terminato poche settimane fa, a causa di una polmonite e di una leucemia mielomonocitica. In mattinata, il fratello Paolo e i figli sono accorsi in ospedale, dove già si trovava Marta Fascina.

Il suo primo cantiere edile lo aprì a Brugherio nel 1964, poi fondò Fininvest nel 1975. La politica una delle sue grandi passioni. Ha vinto tre elezioni e mezzo, ha guidato quattro governi per il tempo record di nove anni. Poi lo sport comprando il Milan. Il suo passaggio nella storia politica dell’Italia ha lasciato anche tracce indelebili: per esempio il bipolarismo, stagione da lui dominata, e forse non a caso subito finita appena lui è uscito di scena. La morte di Silvio Berlusconi segna la fine di un’epoca.