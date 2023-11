Nasce il campionato élite nella Velocità della montagna e la “Monte Erice” ne entra subito a far parte. La Giunta Sportiva Aci, infatti, ha varato un nuovo campionato, composto da soli 7 appuntamenti, a tutti gli effetti le migliori cronoscalate del CIVM, manifestazione che rimarrà in calendario venendo ampliata a 24 appuntamenti. La “Monte Erice”, che nel prossimo anno raggiungerà la 66a edizione, è stata subito scelta per far parte del nuovo Campionato, denominato “Supersalita” e, pertanto, nel 2024 avrà 3 differenti validità: Campionato Supersalita, Campionato Italiano Velocità della Montagna; Campionato Italiano Velocità Auto Storiche. Un successo su tutta la linea per l’Automobile Club Trapani, organizzatore della kermesse motoristica, e per il presidente Giovanni Pellegrino, da sempre attento alla gestione della gara e che ogni anno è riuscito ad assicurare importanti miglioramenti al tracciato ed all’organizzazione grazie ai quali, adesso, è stato possibile questo riconoscimento.

«È con viva soddisfazione che apprendiamo la nuova titolazione della “Monte Erice” – sono le parole di Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani -. Questa soddisfazione viene condivisa con quanti si sono prodigati nell’interesse comune, affinché questa manifestazione motoristica dia sempre risalto non solo ai piloti, ma a un intero territorio. Erice, oltre ad essere la città della scienza e della pace è sempre più anche la città della Monte Erice». Oltre alla Monte Erice, fanno parte del nuovo Campionato Supersalita il Trofeo Vallecamonica, in provincia di Brescia, la Coppa Selva di Fasano, nel Brindisino, la Rieti Terminillo, la Coppa Bruno Carotti, sempre in provincia di Rieti, la Trento Bondone, la Coppa Paolino Teodori ad Ascoli Piceno ed il Trofeo Luigi Fagioli, a Perugia. Nelle prossime settimane, infine, verranno definite le date dei vari appuntamenti e, così, si scoprirà il mese ed il giorno nel quale la 66 a edizione della Cronoscalata Monte Erice prenderà il via.

AUTORE. Redazione