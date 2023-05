Il Tribunale del Riesame ha detto no alla scarcerazione di Laura Bonafede, la maestra di Campobello di Mazara finita in carcere il 13 aprile scorso, con l’accusa di aver coperto la latitanza di Matteo Messina Denaro. Bonafede deve rispondere dei reati di favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena. La Bonafede venne immortalata dalle videocamere del supermercato “Coop” di Campobello di Mazara mentre si trovava a fianco il boss quando ancora era latitante. Tra Bonafede e Messina Denaro gli inquirenti hanno scoperto una corrispondenza con un linguaggio cifrato per tutelare l’identità di altri protagonisti della rete di protezione del boss e curato con maniacale attenzione la sua sicurezza.