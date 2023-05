ASCOLTA L'ARTICOLO

Dal 24 al 27 maggio, la Madonna pellegrina di Fatima farà tappa presso la parrocchia San Francesco di Paola di Castelvetrano. Ecco il programma. Mercoledì 24: ore 21, accoglienza in piazza Matteotti, da dove partirà una fiaccolata, definita flambò mariano, che accompagnerà l’effigia sacra presso la parrocchia. Giovedì 25: dalle 9 alle 12, dalle 16 alle 17,30 e dalle 18,30 alle 22, percorso esperienziale mariano; ore 17,30, recita del Rosario; ore 18, santa messa. Venerdì 26: ore 21, la Fraternità Betlemme di Efràta animerà la preghiera comunitaria d’intercessione per i sofferenti, al termine della quale, intorno alle ore 22, partirà una breve processione che accompagnerà la Madonna di Fatima presso la chiesa della Misericordia (rimarrà esposta per tutto il giorno di sabato). Sabato 27: dalle 9,45 alle 11,30, percorso esperienziale mariano; ore 9 e 9,30, santa messa; ore 11,30, recita del Rosario; ore 12, saluto alla Madonna pellegrina.

(La Madonna pellegrina di Fatima, lunedì 22 maggio, verrà accolta in forma privata presso il carcere di Castelvetrano. All’interno dell’istituto penitenziario, don Vincenzo Alosi, cappellano della locale casa circondariale, ha organizzato tre giorni di festa e preghiera che coinvolgerà tutto il personale e i detenuti insieme ai volontari).

AUTORE. Redazione