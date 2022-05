ASCOLTA L'ARTICOLO

Sul solco del cammino pastorale che per anni tracciò il parroco compianto don Baldassare Meli, anche in questo mese di maggio dedicato alla Madonna, il simulacro di Maria Ss. di Fatima è tornato tra i palazzi del quartiere Belvedere a Castelvetrano. Proprio ieri don Elkin Baron Cuadrado, nel lotto 1 di via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ha celebrato la seconda messa nel quartiere. Tra i giochi dei bimbi, il chiasso dei motori, don Elkin ha predicato la parola del Vangelo e portato il simulacro della Madonna tra i residenti. «Grazie a chi ci ha aiutato a pulire la piazzetta, grazie alle donne e gli uomini che hanno partecipato anche dai balconi, grazie ai bimbi presenti», sono state le parole degli operatori pastorali della parrocchia. Il simulacro della Madonna si trova ora nella scala A del lotto 1 ed è stata lasciata in custodia proprio ai bimbi del condominio. Un bel gesto di speranza e di gioia.

AUTORE. Redazione