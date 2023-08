ASCOLTA L'ARTICOLO

Una “lezione” sul campo per il rispetto dell’ambiente. È quella che hanno dato alcuni bambini in vacanza nella borgata, ripulendo la spiaggia che si trova prossima all’antico muraglione. Un lembo di sabbia luogo delle vacanze al mare per tanti bambini che lo scelgono, nonostante nessuno lo pulisca da anni. A togliere i rifiuti, stavolta, ci hanno pensato i più piccoli. A sensibilizzare i bambini è stato Emilio Decina, residente in Svizzera e in vacanza a Selinunte. Così l’idea si è trasformata in atto concreto e Tonino, Marco, Flavio Matilde, Stefania e Giuditta, sei bimbi, poco meno di 8 anni ciascuno, tutti di Castelvetrano che trascorrono le vacanze a Selinunte, si sono messi all’opera.

Qualche giorno addietro si sono “armati” di guanti e hanno iniziato a raccogliere plastica, tronchi d’albero, carta e tanti altri rifiuti. Li hanno accatastati in un angolo della spiaggia quasi a formare un albero che hanno chiamato «della vergogna». Il gesto dei cinque bambini è stato “imitato” da altri bimbi e così, sotto gli occhi degli adulti, i più piccoli hanno dato una “lezione” di rispetto dell’ambiente: «Nessuno da anni pulisce questa spiaggia dove trascorriamo le nostre vacanze e lo abbiamo fatto noi, perché vogliamo un mondo più pulito», hanno detto i bambini.

AUTORE. Redazione