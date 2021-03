Esther Mukuhi è una giovane imprenditrice nel settore turistico che si è trasferita a Castelvetrano dopo aver lasciato la sua terra, il Kenya. A Marinella di Selinunte ha costruito la sua nuova vita con il marito Giuseppe Galfano ed il figlio Mattia. Oltre all’amore, Esther in Sicilia ha riscoperto una grande forza per vincere il male del secolo. Ha lottato e vinto contro un tumore al seno che aveva gettato nello sconforto la sua famiglia.

Dopo l’intervento e la chemioterapia, Esther ha messo a disposizione degli altri il suo sostegno perché è davvero difficile combattere da soli questa malattia. Da presidente dell’associazione “La Scatola del Tempo” che ha come scopo la valorizzazione del concetto del “tempo” nel senso più ampio del termine, ha pubblicato la sua testimonianza di vita raccontando la sua “malattia”, il cancro. Con un sorriso meraviglioso Esther spiega come ha vissuto il terribile periodo, con la consapevolezza acquisita man mano che non sarebbe mai stata sola.

A tutti i guerrieri che ogni giorno lottano contro un male, Esther ricorda che la condivisione di un dolore spesso rende ancora più forti. Ecco il VIDEO tratto dal documentario “La Scatola del Tempo”