Anche quest’anno, l’Istituto Comprensivo “Capuana-Pardo” di Castelvetrano, con il Concorso Nazionale “Miglior Lettore”, raggiunge un importante traguardo celebrando la sua ventiseiesima edizione con il prestigioso riconoscimento ministeriale. L’evento, dedicato alla promozione della lettura, sottolinea il ruolo fondamentale della cultura e della bellezza come strumenti per la tutela del patrimonio paesaggistico ed ambientale.

La Lettura che Cura: La Cultura della Bellezza come Tutela Ambientale

Il tema di quest’anno, “La lettura che cura: la cultura della bellezza come strumento per la tutela del patrimonio paesaggistico ed ambientale“, riflette l’importanza di connettere la lettura al nostro ambiente circostante. La lettura non è solo un passatempo intellettuale, ma anche un mezzo per sviluppare una maggiore consapevolezza sulla bellezza che ci circonda e sulla necessità di preservare il nostro patrimonio paesaggistico.

La cultura della bellezza, intesa come apprezzamento estetico e rispetto per l’ambiente, diventa così un motore per la tutela del nostro patrimonio, incoraggiando comportamenti responsabili e sostenibili.

Il Concorso si articola in tre sezioni, mirate a coinvolgere gli studenti di diverse fasce d’età e a promuovere la lettura a ogni livello scolastico:

Sezione A – Scuola Primaria (Classi Quarte e Quinte): Questa sezione è dedicata agli alunni della scuola primaria, offrendo loro l’opportunità di esplorare il mondo della lettura in modo creativo e divertente.

Sezione B – Scuola Secondaria di Primo Grado (Classi Prime e Seconde): Gli studenti di questa sezione potranno approfondire il loro rapporto con la lettura, esplorando nuove prospettive e sviluppando una maggiore comprensione critica.

Sezione C – Scuola Secondaria di Secondo Grado (Classi Prime, Seconde e Terze): La sezione C si rivolge agli studenti delle scuole superiori, incoraggiandoli a esplorare temi più complessi e a sviluppare una visione critica del mondo attraverso la lettura.

La Dirigente, professoressa Anna Vania Stallone, dichiara che: “Celebrando il ventiseiesimo anno di attività del nostro Concorso Nazionale Miglior Lettore, siamo grati per il supporto continuo e l’entusiasmo dimostrato dagli studenti, dagli insegnanti e dalle istituzioni educative. La lettura continua ad essere un ponte verso la conoscenza e la comprensione, e attraverso iniziative come questa, speriamo di coltivare un amore duraturo per la lettura e un impegno tangibile nella tutela del nostro ambiente”.

Per maggiori informazioni sul Concorso e l’Accreditamento Ministeriale, vi invitiamo a visitare il sito del Ministero dell’Istruzione: https://www.miur.gov.it/en/web/guest/-/concorso-nazionale-miglior-lettore-xxvi-edizione

I docenti dell’Istituto sono davvero convinti che, come afferma Helen Keller, “aprire un libro è aprire una finestra sulla vita.”, e non possono non augurare a tutti i ragazzi che: “mentre sfogliate le pagine di questo capitolo del Concorso “Miglior Lettore,” ricordate le parole di Roald Dahl: “Quelli che non sognano di giorno sanno che molte cose sono impossibili prima di cena.” Che la vostra lettura sia un sogno ad occhi aperti, una cena di possibilità infinite. Infine, in questo viaggio verso la conoscenza, vi auguriamo di incrociare le parole di Haruki Murakami: “Quando leggiamo, non solo ci nutriamo di storie, ma ci nutriamo di emozioni, esperienze, riflessioni. La lettura è un banchetto dell’anima.” Che questo banchetto sia abbondante e nutritivo, un pasto che vi sostenga nel vostro cammino di crescita e consapevolezza”.

Le iscrizioni, aperte dal 27 novembre 2023, si chiuderanno il 12 gennaio 2024.

