La delegazione G.I.V.A di Mazara del Vallo, guidata dal Presidente Alberto Filippo Burgio, ha donato all’associazione “A…fido” di Campobello di Mazara alimenti per cani, croccantini e carne in scatola, per aiutare e sostenere il sodalizio che ogni giorno si impegna costantemente per gli amici a 4 zampe sul territorio di Campobello di Mazara. L’impegno dei volontari è quello di arginare il fenomeno del randagismo e di promuovere l’adozione dei cani, per garantirgli una vita felice e piana d’amore. «La nostra delegazione promuove queste realtà associative cercando di dare supporto, di fare rete, perché una piccola donazione fa sempre la differenza, ha detto Burgio. Gli animali condividono con noi il privilegio di avere un’anima e come tale va onorata e rispettata», ha concluso.