Ieri sera, presso la chiesa del Santissimo Crocifisso in Sant’Anna a Castelvetrano, i giovani del movimento francescano sono tornati a riunirsi in chiesa dopo il lungo periodo di Covid-19. E l’occasione è stata il momento di preghiera organizzato per il popolo dell’Ucraina e per la pace. Otto giovani del costituendo gruppo Gi.Fra. (Gioventù Francescana) attualmente in formazione si sono ritrovato in chiesa per circa due ore. Incontri che si ripetono ogni 15 giorni. L’attività per invocare la pace e porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina sarà svolta in chiesa anche oggi con i bambini del catechismo. Già qualche giorno addietro, la parrocchia Maria Ss. della Salute ha simbolicamente acceso il campanile della chiesa con i colori della bandiera Ucraina, in segno di solidarietà nei confronti del popolo costretto alla fuga.

AUTORE. Redazione