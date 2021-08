La giovane Mariella Bonanno, studentessa del Liceo Scientifico “Michele Cipolla” di Castelvetrano è risultata tra i vincitori della XXXIV edizione del concorso europeo “Premio Internazionale Alessio Solinas” promosso dal Movimento per la vita. La Bonanno partecipare al viaggio-premio in programma dal 29 agosto al 1° settembre. I giovani studenti italiani sono stati invitati a partecipare e riflettere sul tema “È possibile una società a misura di mamma?”. Così Mariella Bonanno ha partecipato con un elaborato “Diario di Alice”, pubblicato integralmente dal nostro giornale.

«Sono grata al mio istituto, alla preside Gaetana Maria Barresi e, in modo particolare, alla mia insegnante suor Cinzia Grisafi per avermi proposto la partecipazione al concorso attraverso il mio elaborato», spiega la giovane. È la stessa Mariella Bonanno a spiegare il suo elaborato vincitore: «La storia di Alice, protagonista delle mie pagine di diario, è quella di una ragazza, come me, che riflette sul tema della mamma nella nostra società durante le diverse tappe della sua vita. È una ragazza ingenua che prende via via consapevolezza dell’importanza di quella domanda che anni prima gli era stata posta e che segnerà la sua vita per sempre. Sono davvero entusiasta di essere una delle vincitrici del concorso ma, ancora di più, di aver dato vita ad una storia che possa ispirare e ispirarmi su un tema che ritengo, oggi come oggi, di fondamentale importanza», ha concluso Mariella Bonanno.