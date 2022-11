ASCOLTA L'ARTICOLO

La giornalista e poetessa italo/siriana Asmae Dachan sino a venerdì sarà nella Valle del Belìce per l’edizione speciale di ‘Amore Festival’. Asmae Dachan, giornalista professionista, fotografa, poetessa e scrittrice italo-siriana, è esperta di Medio Oriente. Dopo alcuni incontri a Santa Ninfa, oggi pomeriggio, alle 16,30, la giornalista parteciperà a un incontro presso l’auditorium ‘G. Leggio’ di Partanna. Domani Asmae Dachan sarà a Salaparuta per la proiezione del film ‘Il colore viola’ nella mattinata e nel pomeriggio all’auditorium ‘Nick La Rocca’ per il convegno conclusivo. Asmae Dachan è responsabile dell’Ufficio Stampa della Fondazione Lavoroperlapersona. Ha operato in Italia, Turchia, Siria, Grecia, Giordania, Inghilterra, Belgio ed Etiopia.

AUTORE. Redazione