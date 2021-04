Accelerare nella campagna vaccinale e, soprattutto, sottoporre a vaccino tutti i dipendenti. La Grande Distribuzione Organizzata (GDO) batte i pugni sul tavolo e tra domani e dopodomani ha annunciato scioperi in tutta Italia con potenziali disservizi per i clienti. Il motivo della protesta è la richiesta di vaccinare in fretta i dipendenti, lavoratori esposti quotidianamente a rischi di contagio.