Sono tanti, tantissimi, i brand, i film, le slot machine, che, grazie all’utilizzo di polli o affini, hanno avuto successo. Proprio la pop culture, infatti, ha mostrato il lato più accattivante e pubblicitario del comune volatile. Vediamo quali sono i più iconici degli ultimi sessant’anni.

La pop culture ha mostrato, dagli anni Cinquanta ad oggi, un interesse enorme nei confronti di polli e volatili simili rendendoli protagonisti di pellicole, di pubblicità, di giochi online slot e altro. Non solo cucina, quindi, per questi animali da cortile ma tanta simpatia e un grande successo da parte dei brand che hanno deciso di affidare il loro marketing a questo tipo di immagine giocosa ma, al tempo stesso, familiare e iconica.

Polli e galli famosi: alcuni esempi di marketing che funziona

1. Fowl Play Gold: le galline dalle uova d’oro

Fowl Play Gold è uno dei giochi online soldi veri più conosciuti. Parliamo di una slot online a 5 rulli con 10 righe, con varie combinazioni vincenti e bonus a cui accedere attraverso queste stesse combinazioni. Le slot sono, tra i tanti, uno dei giochi più popolari e Fowl Play, sviluppato da WMG, è apprezzato dagli appassionati soprattutto per il bonus in cui galline e uova d’oro sono protagoniste. Parlando di piattaforme e visto il grande successo di questo titolo, è normale immaginare che in uno dei siti autorizzati qui presenti (ma ce ne sono di più) si possa giocare a Fowl Play, con buona pace di titoli più nuovi che, però, hanno meno impatto visivo sul cliente. Proprio l’ambiente colorato della fattoria con le galline stilizzate, rende, infatti, il gioco molto apprezzato per tranquillità di esecuzione e colori vivaci.

2. Chicken Run: campione d’incassi Dreamworks

Questa pellicola, prodotta da Dreamworks con Pathé e Aardman Animations nel 2000, è un esempio molto valido di come le storie con protagonisti polli e galline piacciano tanto a grandi e piccini. Il film, girato in stop motion, parla di una fuga organizzata, in una fattoria lager in cui i polli vengono messi all’ingrasso per poterli ammazzare più velocemente, da parte di galli, polli e galline molto uniti e impavidi. Rocky Bulboa, il gallo protagonista con la gallina Gaia di vari tentativi falliti, riesce, alla fine, a raggiungere l’agognata libertà con una serie di rocambolesche avventure e conferme di amicizia vera in cui la fiducia e il coraggio sono fondamentali.

3. Cornelius: il gallo mascotte della Kellogg’s

Cornelius, il gallo mascotte della Kellogg’s, è un personaggio iconico del Novecento. Senza nulla togliere ai fagioli della Campbell’s, ritratti da Warhol in uno dei suoi quadri più famosi, si può fare, certamente, un discorso più ampio su quanto la scatola dei cereali abbia inciso sulla cultura più popolare degli ultimi sessanta e passa anni, anche più della pop art, diventando arte essa stessa. Cornelius appare, infatti, per la prima volta sui cereali nel 1957 rendendosi protagonista anche di uno dei primi spot pubblicitari in tv. La sua figura, di profilo, è ritratta nell’atto del “chicchirichì”, per svegliare grandi e piccini con un’ottima colazione.

4. Lady Cocca: la dama di compagnia di Lady Marian

Quando, nel 1973, Walt Disney pensa alla trasposizione sul grande schermo di un classico come Robin Hood, il cui mito è ancora adesso potente, lo immagina trasposto nel regno animale. Robin è, infatti, una scaltra volpe, Little John un orso agile e forte nel travestimento, lo Sceriffo di Nottingham un lupo esattore e Lady Cocca una gallina, spiritosa e coraggiosa. Tra i tanti personaggi, variegati ed efficaci, è proprio Cocca a meritare una nota di merito per la sua saggezza, mista alla serenità dell’aspetto e alla dolcezza nel cuore.

5. Foghorn Leghorn o Carlo il Gallo: il chiacchierone dei Looney Tunes

Tra i vari personaggi amatissimi della Looney Tunes come Gatto Silvestro, Titti e Bugs Bunny, spicca Foghorn Leghorn, un gallo di razza livornese, chiacchierone e vanesio, un simpatico mentore per i personaggi più piccini e inesperti che incontra sulla sua strada. Gallo canterino, ripete spesso quello che gli viene detto per rafforzare il concetto con il suo interlocutore.

6. Hei Hei, il gallo svampito di Oceania

Sempre Disney ritorna, nel 2016, a creare un personaggio simpatico con le sembianze di un galletto un po’ spennato. Hei Hei, questo è il suo nome, diventa, in Oceania del 2016, un vero compagno di viaggio per Vaiana, la coraggiosa protagonista del film che vuole scoprire, attraverso un legame mai spezzato con la defunta nonna, il perché la sua gente abbia smesso di esplorare il mondo al di là della barriera corallina. Hei Hei sarà un amico prezioso e allegro, perfetto nello stemperare alcuni momenti di tensione e paura che Vaiana affronterà durante la sua avventura.

AUTORE. Claudia Bianco