La figlia di Martina Gentile rimarrà insieme alla madre, perché non c’è la necessità di allontanarla. Lo ha deciso il Tribunale per minori di Palermo nel provvedimento in cui sospende la potestà genitoriale limitatamente alla Gentile. La Procura dei minori aveva chiesto la revoca della potestà genitoriale ma il Tribunale l’ha respinta. La bimba (con un’età al di sotto dei 3 anni), dunque, rimarrà con la mamma. Per la Gentile (attualmente agli arresti domiciliari presso la propria abitazione di Campobello di Mazara) i giudici hanno deciso che dovrà seguire un percorso di educazione alla legalità. Il Tribunale nel provvedimento si è anche espresso sul papà della bimba e sulla nonna paterna, soggetti, al momento, non coinvolti in nessun procedimento penale. L’esercizio della responsabilità dei genitori, in definitiva, resta in capo al padre della minore che non deve interrompere i contatti con la madre.

AUTORE. Redazione