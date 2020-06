Si è svolta, martedi 9 giugno 2020, alle ore 18.00, su piattaforma Jitsi Meet, una conferenza su “Selinunte, turismo e rilancio”. Grazie alla Fidapa, e soprattutto, alla sua Presidente Antonella Giardina che ha voluto realizzare questo momento di riflessione su un argomento che sta a cuore a tutti gli abitanti del territorio di Castelvetrano: l’importanza di essere interlocutori attivi con le istituzioni con l’esercizio della cittadinanza attiva.

All’evento è intervenuto anche il direttore del Parco Archeologico “Selinunte e Cave di Cusa”, Dott. Bernardo Agrò, che ha lamentato la forzata chiusura del Parco per l’emergenza sanitaria covid 19, bloccando, di fatto, tutta la programmazione. Il Direttore ha assicurato che l’apertura del Parco è stata impostata secondo le norme ministeriali e grazie alla collaborazione con il Dott. Antonio Barone, nonché direttore della Rotta dei Fenici, e dall’architetto Alberto Scuderi si è riusciti in una consapevole organizzazione del Parco. Inoltre, sempre Agrò, ha comunicato che il 20 e 21 giugno 2020 sarà inaugurato un nuovo percorso, curato dagli architetti Franco Minissi, professore ordinario di Allestimenti e Museografia dell’Università “La Sapienza” di Roma e dall’architetto paesaggista Pietro Porcinai.

E’ intervenuto anche l’Architetto Alberto Scuderi che ha illustrato l’evento Nazionale “Archeologia ritrovata”, che si terrà a Selinunte il 9-10-11 Ottobre 2020; nel corso di tale evento si terrà l’Assemblea Nazionale degli Archeologi. L’Architetto Scuderi, con Antonio Barone e il Direttore del Parco, vuole creare un campo-scuola nazionale e internazionale, a cui potranno partecipare studenti, appassionati di archeologia e le associazioni presenti sul territorio. Selinunte, quindi, diventerà una scuola di Archeologia, e tutti i laureandi, in Archeologia provenienti dalla Germania, faranno un mese di esperienze nel Parco.

Hanno preso parte alla video conferenza anche la Presidente Nazionale Fidapa, Maria Ciancitto, che si è complimentata per l’iniziativa sottolineando che la Fidapa deve promuovere il territorio in cui le sezioni sono ubicate, e Giuseppina Seidita, Financial Officer Fidapa BPW International.