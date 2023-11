Premiata nel 2023, la farmacia di Pietro Scarpinati conferma il suo piazzamento nella prestigiosa lista de “Le Stelle dell’ecommerce”, una graduatoria realizzata dal Corriere della Sera in collaborazione con Statista.com, società internazionale di ricerca e analisi, per analizzare e valorizzare le 500 eccellenze del commercio elettronico in Italia. La classifica è davvero ampia e restituisce un’immagine molto dinamica di quello che è il mondo del commercio online in Italia. Giunta alla sua quarta edizione, essa premia le piattaforme che oltre ad offrire un ottimo servizio ai propri clienti hanno anche saputo differenziarsi rispetto alla concorrenza.

È proprio questo criterio che ha permesso al progetto Subitofarma.com, vetrina online della nota farmacia di Castelvetrano, di bissare il riconoscimento ottenuto lo scorso anno. Alla base della lista, che premia le migliori 500 piattaforme di e-commerce in Italia, c’è un sondaggio con circa 20.000 valutazioni raccolte da utenti online ed un’attenta analisi tecnica di esperti di marketing e comunicazione del Corriere della Sera e di Statista.com.

“Sono molto soddisfatto di questa conferma – commenta con orgoglio il Dott. Pietro Scarpinati – perché ci dona entusiasmo e ci spinge a migliorare costantemente ogni singolo aspetto del nostro lavoro. Questo premio è un riconoscimento fondamentale per il brillante lavoro portato avanti da ciascun membro del nostro staff. Possiamo dire con vanto di essere un team altamente qualificato e competente, che riesce sempre a offrire il meglio, operando con grande professionalità e disponibilità, tenendo sempre come principale obiettivo la soddisfazione massima del cliente e delle sue esigenze. Sul nostro shop online, oltre a poter acquistare con pochi clic tutto ciò che serve, il consumatore può ricevere consigli e richiedere consulenze personalizzate in qualsiasi momento“.

Il successo, che si rinnova per il secondo anno consecutivo, vede coinvolti tutti i collaboratori del direttore responsabile Scarpinati, sia gli addetti ai servizi al banco presso la farmacia in Via Garibaldi, 156 che le risorse umane che gestiscono la piattaforma di vendita online.

AUTORE. Giacomo Moceri