Via le erbacce dall’ingresso di Triscina. Le grandi aiuole all’inizio di Via Circonvallazione sono state infatti “adottate” dalla farmacia Scarpinati di Castelvetrano e dalla piattaforma online SubitoFarma. Nelle scorse settimana l’area è stata bonificata dando inizio ad un progetto che renderà l’ingresso della borgata marinara più attraente per turisti e villeggianti. “Abbiamo coinvolto alcuni professionisti per realizzare un’area verde di grande impatto – spiega il farmacista Pietro Scarpinati, titolare delle due attività – Crediamo molto nella borgata di Triscina. Per questo motivo negli scorsi mesi abbiamo aperto la nuova farmacia e adesso intendiamo occuparci dello spazio verde che era stato abbandonato. I turisti che arriveranno a Triscina saranno accolti da un’oasi di piante ornamentali mentre potranno ammirare alla loro sinistra i templi del Parco Archeologico di Selinunte”

