La ditta “Fantasy group srl” di Castelvetrano ha donato prodotti per igienizzare al 2° Circolo didattico “Ruggero Settimo”. La consegna è avvenuta stamattina, alla presenza del socio Santo Catalano, dell’amministratore Francesca Cammarota e della dirigente scolastica Maria Luisa Simanella. Nello specifico la ditta ha donato: 30 igienizzanti mani, 4 ricariche da 2 litri, 30 confezioni di sapone liquido, 6 pacchi di carta igienica, 6 pacchi di rotoli asciugamani e 8 bidoni di cloro e 3 colonnine per la distribuzione di igienizzante.

Il perché della donazione l’ha spiegato Santo Catalano: «Ci siamo promessi che se avessimo superato il difficile momento del lockdown, avremmo donato qualcosa a un istituto scolastico della nostra città. Quel momento, per fortuna, l’abbiamo superato ed eccoci oggi qui per questa donazione fatta per i bambini della nostra città». La ditta “Fantasy group” a Castelvetrano ha due punti vendita e un’agenzia di rappresentanza con ingrosso, che opera a livello regionale.