La felicità è un caleidoscopio di emozioni, immagini, momenti particolari vissuti intensamente, tali da essere immortalati. Questa sensazione hanno provato gli alunni della scuola primaria, secondaria di primo grado e l’istituto CAT di Campobello, i rispettivi docenti, in occasione della premiazione al concorso “La famiglia che vorrei” indetto dall’associazione AGE di Campobello di Mazara, per celebrare il 25 anniversario.

L’associazione è una realtà molto attiva nel territorio di Campobello, da anni collabora con le istituzioni e le scuole per supportare i docenti nella crescita culturale, educativa e sociale dei ragazzi. I ragazzi partecipanti, sono stati premiati dai rispettivi Dirigenti scolastici, Antonella Moceri per la scuola primaria e secondaria di primo grado, Dott.ssa Caterina Buffa per l’istituto CAT di Campobello.

“Siamo molto grati – si legge in una nota dell’Istituto – all’associazione e alla presidente professoressa Angela Stallone per questa opportunità. Un plauso a tutti coloro che hanno reso speciale l’evento, ai docenti delle rispettive scuole e ai veri protagonisti :gli alunni. Continueremo ad ispirare il talento giovanile a valorizzare le eccellenze, hanno detto le docenti del CAT Mastrantoni Giuseppina e Vincenza Leggio, a costruire e celebrare la bellezza e la cultura, le uniche armi che possono salvare il mondo dall’ indifferenza e dall’apatia”

AUTORE. Comunicato Stampa