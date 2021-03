In tanti hanno la passione per il dolce, uno dei gusti più interessanti e stimolanti. Lo dice la scienza, secondo la quale si tratta del gusto che in assoluto dà maggiore dipendenza, al punto che dopo aver assaggiato una cosa dolce si sente immediatamente la necessità e la voglia di averne ancora.

Per questo motivo oggi andremo alla scoperta di cinque cose inaspettatamente dolci da provare.

Caffè: il caffè non è una bevanda esattamente dolce ma, come sempre, dipende da quale prodotto si decide di acquistare. Questo per via del fatto che sul mercato si possono trovare diverse tipologie di caffè in capsule aromatizzate ai gusti più strani. Si fa ad esempio riferimento alle capsule all’amaretto, o a quelle con un interessante retrogusto alla torta sacher.

Cocktail: chi ama il dolce sicuramente avrà assaggiato, almeno una volta nella vita, uno dei tanti cocktail preparati per accontentare queste voglie. Alcolici o analcolici poco importa, perché in questo caso il vero protagonista resta sempre questo gusto. Per fare qualche esempio concreto, basta citare la caipiroska alla fragola e il tequila sunrise, insieme al bellini e alla pina colada. In sintesi, c’è un cocktail dolce per ogni esigenza o desiderio.

Sigaretta elettronica: le e-cig oggi rappresentano una tendenza molto diffusa in Italia, anche per via della vasta gamma di aromi messi a disposizione dai produttori. Oggi, infatti, si possono trovare molti gusti per la sigaretta elettronica anche tendenti al dolce, come nel caso dei liquidi aromatizzati al gusto di ciliegia, bourbon e caramello, e tanti altri ancora. Qui la lista è davvero quasi infinita, anche per la possibilità di mixare diverse essenze.

Pizza dolce: ai più potrebbe sembrare quasi offensivo preparare una pizza non salata ma dolce, eppure si tratta di un’esperienza da provare assolutamente, tanto che anche il Gambero Rosso ha deciso di premiare le migliori. Ci si può infatti sbizzarrire con gli ingredienti e con le ricette, creando una nuova esperienza molto coinvolgente per il palato. Qualche esempio utile? La pizza con confettura di albicocca e ricotta di bufala, la pizza con crema pasticcera e ciliegie, e infine la pizza croccante al fior di fragola.

Verdura dolce: è possibile gustare le verdure in versione dolce? Ebbene sì, perché esistono tantissime ricette che riescono a raggiungere questo obiettivo. La zucca è un alimento che si presta particolarmente a questo genere di preparazioni, e nella lista troviamo anche ricette come la torta al rabarbaro, oltre alle curiose melanzane al cioccolato. Come insegnano gli chef professionisti, il segreto è riuscire a coniugare dei gusti creando un mix in grado di accendere le papille gustative, e il dolce può diventare un protagonista per certi versi inaspettato.

In conclusione, oggi la vita sa come proporci tantissime opzioni. Dalle verdure alle sigarette elettroniche, passando per le pizze, i cocktail e il caffè, non mancano di certo le occasioni per fare il pieno di dolcezza.