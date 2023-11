La Democrazia Cristiana entra anche nel consiglio comunale di Campobello di Mazara. Leonardo Bascio e Giuseppe Bianco, eletti consiglieri nella lista civica dell’attuale sindaco Giuseppe Castiglione, hanno aderito alla DC. «Abbiamo individuato in questo partito la possibilità di affermare i principi fondamentali della nostra azione politica. Sosterremo l’Amministrazione – dichiarano Bascio e Bianco – e rappresentiamo una forza politica seria e propositiva nei confronti di questa maggioranza e del sindaco, al fianco del quale lavoreremo per il bene di Campobello di Mazara». Per il segretario regionale DC Stefano Cirillo «questa adesione testimonia, ancora una volta, il percorso di crescita del nostro partito e questo ci permetterà di portare avanti le nostre battaglie e di lavorare, con ancora più forza, nel territorio di Trapani per il raggiungimento dei nostri obiettivi programmatici».