La crisi durerà qualche giorno in più rispetto a quanto preventivato ieri sera. La nuova Giunta municipale non nascerà, molto presumibilmente, prima di lunedì 4 luglio. Il sindaco Enzo Alfano, incassata la disponibilità di alcuni gruppi politici al confronto, ha reso pubblica l’agenda degli incontri che saranno avviati giovedì 30 alle 21 iniziando proprio dal movimento che sostiene il sindaco. Per il M5S incontrerà il capogruppo Antonino Manuzza (riconfermato qualche settimana addietro) e il vice Aldo Tripoli ma non è escluso che ci sia anche l’organizer del Meetup.

Gli incontri continueranno venerdì 1° luglio (per l’intera giornata) con “Obiettivo città”, Partito Democratico, Sicilia Vera/Sud chiama Nord e Francesco Casablanca. Venerdì 2 luglio, infine, il sindaco incontrerà – a partire dalle 10 – Rosy Milazzo, Angela Abrignani, Giuseppe Curiale, Antonio Giancana, Rossana Ditta e Marcello Craparotta. Poi domenica servirà al primo cittadino per tirare le fila e già lunedì 4 potrebbe nascere la nuova Giunta municipale.

AUTORE. Max Firreri