Il Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa ha donato stamattina al Comandante della Polizia Municipale Marcello Caradonna e all’assessore Irene Barresi cibo per i cani che si trovano ricoverati presso il canile municipale. La donazione è stata un’iniziativa del Presidente del Comitato, Giuseppe Cardinale che ha chiesto al Comitato nazionale l’invio di croccantini e di bocconi in latta da donare al canile municipale.

«Il cibo donato servirà sia per i cani che si trovano presso il nostro canile ma anche per i randagi (cani di quartiere, ndr) che, una volta sterilizzati e microcippati, sono stati rimessi sul territorio comunale», ha spiegato l’assessore Barresi. Per la cura dei randagi sul territorio il Comune è aiutato da alcune associazioni e da semplici cittadini: «È a loro che va il mio grazie – ha detto l’assessore Barresi – la loro collaborazione è determinante affinché gli amici a quattro zampe possano essere accuditi».