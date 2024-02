La prima gara del campionato italiano regolarità autostoriche, la “Coppa Giulietta & Romeo” a Bardolino, è stata vinta dalla coppia campobellese Angelo Accardo e Linda Messina. I due, coppia nella vita, hanno gareggiato a bordo di una Fiat 508 C portacolori di “Franciacorta motori”. Tra gli oltre 130 equipaggi al via, Accardo e Messina hanno iscritto il proprio nome sull’albo d’oro della competizione al termine di una gara impegnativa dal punto di vista tecnico e meccanico. I due campobellesi hanno disputato una gara di concentrazione, in perenne lotta con Federico e Alberto Riboldi, Fabio e Marco Salvinelli e Barcella e Ghidotti, almeno fino alla prova 50 quando questi equipaggi si sono contesi la vittoria a suon di precisione sulle prove, molto tecniche e impegnative.

Angelo Accardo precede in classifica generale i bresciani Fabio e Marco Salvinelli, figlio e padre, ancora su Fiat 508 C della Nettuno Bologna ed i giovanissimi Nicola Barcella e Simone Rossoni, sempre sicuri di loro sulla A112 di 7 Raggruppamento. Quarti in classifica generale e terzi di 2 Raggruppamento i bresciani Lorenzo e Mario Turelli sull’impegnativa Lancia Aprilia del 1937 della Brescia Corse.

Settima piazza per un altro equipaggio della scuola campobellese ovvero quello di Maurizio e Pietro Indelicato su A112 della Rovigo Corse, sulla quale conquistano il primato di 6 Raggruppamento. I siciliani Francesco Gulotta e Paolino Messina, invece, si sono aggiudicati il 9 Raggruppamento, ovvero quello delle vetture più recenti sulla Autobianchi Y10 della Franciacorta Motori. Questo week-end si disputerà la seconda tappa del campionato italiano: anche gli equipaggi siciliani saranno in gara a Rovereto e dintorni in occasione della XXXI Coppa città della Pace.

