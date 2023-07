È diventata definitiva la condanna a 6 anni nei confronti del commercialista di Castelvetrano Carmelo Savalle, 56 anni. La sentenza è stata emessa dalla Corte di Cassazione ed eseguita dai carabinieri. La bancarotta è relativa alla società che gestiva lo studio gestito proprio da Savalle. La condanna per bancarotta, la cui prima pronuncia risale al 2018 (processo col rito abbreviato dinanzi al gip del tribunale di Palermo), per fatti contestati a partire dal 2010 – così come scrive il Gds.it – riguarderebbe anche il fallimento della “Mediterranea spa”, la società che diede vita al resort Kempinsky di Mazara del Vallo e che avrebbe lasciato un buco di oltre 40 milioni di euro e della quale Carmelo Savalle fu dapprima vicepresidente e poi amministratore delegato. Nell’affare del Kempinsky c’era anche coinvolto il fratello di Carmelo, Giovanni.