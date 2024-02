La Collezione Barocco Luxury dell’azienda castelvetranese Centonze ha ottenuto il premio “Forme Oro” nella categoria Oli Gourmet e nella categoria Ceramiche al prestigioso concorso internazionale “Forme dell’Olio”, dedicato al packaging e all’innovazione dell’olio. Scopo del concorso, promosso da Olio Officina Magazine, è di sensibilizzare le aziende alla cura e all’abbigliaggio delle confezioni di olio extra vergine di oliva, oli provenienti da altre materie prime e prodotti della cosmesi a base di oli da olive. Il proposito che anima il concorso è di stimolare, pertanto, le aziende a un continuo miglioramento qualitativo, non solo sul fronte specifico delle peculiarità sensoriali degli oli, ma anche per ciò che concerne la veste esterna dei contenitori, indirizzando di conseguenza il consumatore verso acquisti che considerino, oltre la qualità della materia prima, anche il lato estetico e funzionale delle stesse confezioni.

Il riconoscimento per l’olio Centonze non fa che portare lustro all’azienda che ha scelto proprio la preziosa ceramica di Caltagirone per esaltare al meglio le caratteristiche del proprio olio extra vergine di oliva. Il progetto è stato interamente ideato e sviluppato da Nino Centonze in tutte le sue fasi, dalla creazione della bottiglia alla realizzazione grafica dei decori e della pitturazione.

Durante il periodo del Barocco, Caltagirone divenne famosa per la produzione di mattoni in ceramica, le maioliche, decorate con motivi floreali e geometrici. I maestri ceramisti calatini erano molto abili nel creare forme e disegni elaborati, utilizzando diverse tecniche di decorazione. Le maioliche di Caltagirone erano molto apprezzate per la loro bellezza e durata ed erano un importante elemento decorativo per tutte le case siciliane. A questo fiorente periodo dell’arte ceramica siciliana è dedicata proprio la Collezione Barocco Luxury.

AUTORE. Giacomo Moceri