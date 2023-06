ASCOLTA L'ARTICOLO

La Cgil di Trapani apre una sede a Salemi e rafforza ancora di più la presenza del sindacato nel territorio. La nuova sede, in Corso dei Mille 23, sarà aperta il martedì e il venerdì dalle 16 alle 19. “Sostenere le lavoratrici e i lavoratori – dice la segretaria generale della Cgil Liria Canzoneri – è la ragione fondante di tutta la nostra attività. Aprire una sede a Salemi vuol dire, infatti, non solo essere radicati nel territorio, ma offrire servizi e garantire il rispetto dei diritti a chi ha un lavoro, ma anche ai disoccupati, ai giovani, alle donne e ai pensionati. L’invito che rivolgo ai cittadini salemitani è quello di venirci a trovare per ottenere informazioni e sostegno dal nostro personale specializzato”.

AUTORE. Redazione