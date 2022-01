ASCOLTA L'ARTICOLO

La Befana ieri ha fatto felici 40 bambini di Partanna, Campobello di Mazara, Castelvetrano e Santa Ninfa. L’iniziativa “La Befana in rosso” è stata del Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana che ha coinvolto alcune volontarie che, per alcune ore, hanno indossato le vesti della Befana (con tanto di scopa e sacco pieno di regali) e hanno bussato a casa di alcune case. La gioia dei bambini è stata visibile nei loro occhi. Grazie alla donazione di un’azienda privata sono stati donati anche 40 buoni spesa da 50 euro a famiglie bisognose, mentre ai piccoli sono stati regalati i giocattoli. I volontari, una volta tornati in sede, hanno tolto i vestiti della Befana e hanno nuovamente indossato quelli di colore rosso che contraddistinguono la CRI. Per tornare ad aiutare chi ha bisogno. Per tornare a donare tempo e cuore.

AUTORE. Redazione