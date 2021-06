Prende vita il nuovo Lido Aloha e inaugura in grande stile con evento live a partire dalle ore 19:00 di venerdì 11 giugno. Il lido si trova nella strada 71 a Triscina di Selinunte e porta luce in un luogo che da circa 3 anni era in stato di abbandono, offrendo un’alternativa in più a turisti e villeggianti. I servizi offerti sono svariati e di qualità e comprendono anche colazione, pranzo e gustosi aperitivi.

A portare avanti questo ambizioso progetto per la borgata sono Debora Ippolito, Francesco Leggio, Antonella Sacco e Nicola D’Agostino. La presenza nel team di quest’ultimo è una garanzia per il servizio gastronomia. Proprietario dell’Antica Pasticceria Siciliana, D’Agostino punta ad offrire anche ai clienti del lido tutta la qualità dei prodotti che siamo abituati a gustare presso la nota pasticceria di Castelvetrano. Questa volta in una location mozzafiato davanti al mare di Triscina. Potrete dunque trovare tutte le specialità dell’Antica Pasticceria, dalla tavola calda alle selezioni di gelato artigianale. Il lido offre anche un’area per i più piccoli, dove poter giocare in sicurezza per il relax di tutta la famiglia. Dopo un’importante opera di bonifica dell’area, la struttura è stata impreziosita con le opere dell’artista Fabio Hira. Per l’inaugurazione è prevista l’esibizione di due artisti molto apprezzati in tutta la provincia, Ruby e Filipercussion.