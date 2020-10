Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo “L. Radice Pappalardo”, insieme alle altre scuole dei paesi partners, Spagna, Lettonia, Polonia e Italia, ha preso parte agli Erasmus Days 2020. Si tratta di tre giorni, 15-16-17 Ottobre 2020, in cui in tutta Europa si celebra il Programma Erasmus con l’obiettivo di raccontare e promuovere le attività legate a questo Progetto. In queste giornate, infatti, gli istituti partecipanti condividono la propria esperienza e diffondono i risultati dei progetti, realizzati grazie al Programma Erasmus+, che ormai rappresenta un simbolo dell’U.E. L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, vuole sottolineare quanto sia importante continuare ad investire nelle opportunità di istruzione e formazione dei giovani in dimensione Europea.

In occasione degli Erasmus Days, nella giornata del 16 Ottobre, l’ I.C. “ L. Radice Pappalardo” ha organizzato due eventi, uno relativo al progetto “Nature Loving Kids”, i cui protagonisti sono stati gli alunni della scuola dell’infanzia e delle prime classi della scuola primaria e “ Take2… Collabor-action! Erasmus+”, avviato in questo anno scolastico, che ha coinvolto gli alunni delle classi quinte del plesso Lombardo Radice e le classi seconde della Secondaria di Primo grado.

Nella mattinata tutti gli alunni hanno lavorato alla realizzazione di uno striscione per promuovere il mondo Erasmus. È stato un momento di festa e condivisione, dal quale sono emerse nuove strategie di comunicazione, attraverso il confronto di ciò che i diversi partecipanti hanno prodotto. La realizzazione delle attività e il collage del prodotto finale, sarà socializzato nei canali social, Instagram e Facebook e nel sito del Progetto.